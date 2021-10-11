В Україні деякі "євробляхи" не можна поставити на облік після розмитнення: що відомо

В Україні деякі "євробляхи" не можна поставити на облік після розмитнення: що відомо

Автомобілі вилучають, а на їхніх власників заводять кримінальну справу.

В Україні деякі автомобілі з європейською реєстрацією не можуть стати на облік після розмитнення.

Про це повідомили на сайті UBR.

У ГО "Авто Євро Сила" розповіли, що таке стається зі щонайменше однією "євробляхою" в день, коли на етапі її постановки на облік та під час проходження експертної перевірки на кузові машини виявляються пошкодження або повна відсутність VIN-коду.

Експерти говорять, що ушкодження VIN-номера не завжди свідчить про умисні дії з боку продавця або власника. Часто це стається через різні природні чинники, наприклад, корозію.

"Самостійну перевірку VIN-номера потрібно зробити ще до зняття автомобіля з обліку. Просто подивіться, чи всі цифри, букви є, такі ж вони, як в техпаспорті, чи немає сторонніх втручань або іржі, яка не дозволить експерту в МРЕВ перевірити цей номер", - говорить юрист "АЄС" Іван Казачук.

Якщо є сумніви, можна звернутися до фахівця з відповідною кваліфікацією, який підкаже, чи потрібно очистити номер різними хімічними реагентами, щоб всі символи були читабельними, та допоможе знайти дублюючі таблички.

Бувають ситуації, коли виявлені недоліки під час спроби ідентифікувати номер в сервісному центрі є не серйозними, і можуть дозволити забрати машину, щоб отримати додаткові довідки, експертизи, які підтверджують VIN-код, і потім прийти на дооформлення. Хоча таке буває рідко.

Приділяти стільки уваги VIN-номеру ще до початку розмитнення варто через те, що в разі виявлення якихось більш істотних проблем, як, наприклад, пошкодження, відсутність або врізання VIN-коду, на власника можуть відкрити кримінальну справу.

Тоді ж конфіскують автомобіль і сплачені під час розмитнення гроші водієві ніхто не поверне.

Також читайте В Україні добігає завершення період пільгового розмитнення "євроблях": на що чекати

"Найчастіше факти критичних пошкоджень VIN-номера виявляються вже в сервісних центрах, коли пізно що-небудь робити, тому що відповідно до законодавства при виявленні "перебитого" номера, співробітники МВС повинні вилучити авто", - зазначає Казачук.

"Євробляха" за весь період перебування в країні експертний огляд проходить тільки в СЦ. На митниці у неї тільки звіряють номер кузова з тим, який значиться в документах, та можливо проведуть поверхневий огляду. Водночас на сертифікації транспортний засіб перевіряють на відповідність безпеки експлуатації.

"Тому, згідно з нашими законами, повноцінна перевірка здійснюється тільки на етапі постановки на облік. Виходить, що машина проходить всі етапи розмитнення, і вже при огляді сертифікованим експертом при постановці на облік можна дізнатися, що були якісь втручання або код підроблений", - сказав голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Після того, як приїжджає поліція і відкривається кримінальна справа, людині потрібно буде доводити всі обставини, як воно сталося, і вже в судовому порядку доводити свою невинність.

Причин виникнення проблеми може бути декілька: на автомобіль загублені документи, тому по справжньому VIN-коду він зареєстрованим бути не може, або машина все ж крадена. Та найімовірніше ситуація виникла ще в іншій країні, де євробляха була спочатку зареєстрована.

"Там також немає такого поняття, як обов'язковий експертний огляд. Коли, наприклад, в Польщі ви переоформляєте машину, ніхто навіть не виходить на неї подивитися. Там просто роблять договір купівлі-продажу, видають нові документи і автомобіль їде. Тому взагалі невідомо, коли ця маніпуляція з VIN-кодом була зроблена", - говорить Бучацький.

Він додав, що чим старше машина тим легше переробити VIN-код. У новіших моделях номер кузова може бути вибитий на 10-12 різних точках в автомобілі.

Є два варіанти, як вирішити ситуацію. Якщо причина полягає в природних змінах, тоді робиться експертний висновок, яким підтверджується, що стороннього втручання не було і номер кузова дійсно "згнив" природним способом.

Далі людина звертається до уповноважених організації, які цей VIN-номер дублюють на іншому місці кузова, і автомобіль з відповідною відміткою в реєстраційних документах продовжує їздити.

"Якщо було втручання і VIN-код підроблений, тут основним завданням буде довести, що це зробив не нинішній власник, і що він лише став жертвою ситуації, оскільки купив машину думаючи, що вона легальна", - сказав голова ІДА.

Якщо після цього підтвердиться, що автомобіль не перебуває в розшуку в Інтерполі і на машину не буде претендувати її попередній власник, а суд визнає людину постраждалим, то він може зобов'язати поставити цю машину на облік з відповідною відміткою про зміну номера кузова.

Раніше повідомлялося, що власників "євроблях" попередили про можливість отримання шаленого штрафу.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання