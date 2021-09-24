В Україні для водіїв змінються правила: чого необхідно дотримуватися

Вони почнуть діяти вже незабаром.

В Україні від 1 жовтня поза населеними пунктами навіть вдень водії зобов'язані вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар під час руху.

Це правило передбачає пункт 9.8 ПДР, які затверджені постановою уряду від 10.10.2001 № 1306.

Так, пункт говорить про те, що кожний транспортний засіб поза містом або населеним пунктом має їхати з включеними денними ходовими вогнями. Якщо ж вони чисто фізично відсутні в силу того, що розробник не передбачив їхню наявність, то водіям потрібно включати ближнє світло фар. Це правило діє в будь-який час доби, включаючи світлий.

Відповідно до п. 1.10 ПДР денні ходові вогні - зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією автомобіля. Вони встановлені спереду транспортного засобу і призначені для поліпшення видимості транспортного засобу під час його руху в світлий час доби. Пояснюють це необхідністю чітко позначати рухомий транспортний засіб. У холодний сезон погода часто ускладнює це. За рахунок включених денних ходових в умовах поганої погоди, відбувається менше аварійних ситуацій.

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За невиконання цієї норми вас можуть зупинити поліцейські. На перший раз ви отримаєте попередження. У подальшому, в разі невиконання цієї вимоги можна отримати штраф в розмірі 425 грн. Утім, насправді такі дії правоохоронців є неправомірними через неправильне тлумачення ПДР і застосування норм КУпАП. Останній передбачає покарання за порушення правил користування попереджувальними сигналами у процесі початку руху чи зміні його напрямку, тоді як про покарання за неувімкнення приладів під час руху – нічого не сказано.

Додамо, що дотримуватися цього правила водії повинні до 1 травня .

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