В Україні до кінця року запрацює 270 камер автофіксації порушень – МВС

В Україні до кінця року запрацює 270 камер автофіксації порушень – МВС

У наступному році закуплять ще 100 таких комплексів.

В Україні до кінця 2021 року мають встановити 270 камер автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Вже встановлена ціла низка таких комплексів. Лише за останній місяць було встановлено 58 комплексів автоматичної фіксації. До кінця року їх буде 270", – сказав Монастирський.

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Він додав, що у 2022 році міністерство планує закупити ще близько 100 таких камер. Хоча, за його словами, в країні є майже 2 тисячі місць із високою концентрацією аварій.

Міністр зазначив, що з такими темпами знадобиться 10 років, щоб встановити комплекси автофіксації на всіх цих точках. Тому він закликає громади співпрацювати з державою

"Громади, які в першу чергу самі зацікавлені у тому, щоб в межах їх населеного пункту було безпечно. Тому ми пропонуємо справедливий розподіл штрафів, які будуть надходити від таких комплексів. Наша пропозиція – щоб у співвідношенні 25 відсотків надходили тому, хто встановить ці камери у чітко визначених поліцією місцях", – повідомив очільник МВС.

Раніше повідомлялося, що в Україні камери автофіксацїі порушень ПДР можуть визнати незаконними.

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