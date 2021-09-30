В Україні добігає завершення період пільгового розмитнення "євроблях": на що чекати

В Україні добігає завершення період пільгового розмитнення "євроблях": на що чекати

Процедура триватиме ще трохи більше місяця.

В Україні 10 листопада завершується період пільгового розмитнення автомобілів на європейській реєстрації.

Про те, на що чекати водіям "євроблях" та до чого готуватися, розповіли в РБК-Україна.

Пільговим розмитненням до 10 листопада можна буде скористатися на:

легкові авто (крім ТЗ спеціального призначення для переміщення по снігу; обладнаних електродвигуном);

авто для перевезення вантажів (загальною масою до 3,5 тонн);

транспортні засоби, які станом на 31.12.2020 перебували в Україні в митному режимі тимчасового ввезення або транзиту;

були у використанні та з року випуску яких минуло більше п’яти років;

не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію (одне легкове авто, одне вантажне масою не більше 3,5 тонн).

В той же час неможливо розмитнити авто:

які заїхали в Україну в 2021 році;

заїхали з Росії;

з євростандартом "Євро-0" і "Євро-1" (до 1995 року випуску);

з гібридними двигунами;

вантажні авто вагою 3,5 тонн і більше.

Власника "євроблях" після 10 листопада поліція зможе оштрафувати на 8 500 грн. Потім поліція передасть дані на митницю, де згодом і складуть постанову за перевищення терміну ввезення авто - штраф 170 тисяч грн.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення дається 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

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