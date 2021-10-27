В Україні готуються розпочати випуск нових електробусів

Ця модель має запас ходу в 250 км.

В Україні незабаром розпочнуть випуск нових електробусів GRANTON GTZ6129BEVR .

Зазначається, що цей демонстраційний автобус планується завезти в Україну у грудні 2021 року та провести українську сертифікацію. Більш того, електробус GRANTON GTZ6129BEVR вже пройшов випробування в Європі та має європейський сертифікат, передає "Укравтопром".

Так, загальна пасажиромісткість цієї моделі складає до 80 пасажирів (в залежності від планування салону та кількості встановлених модулів батарей). Кузов GRANTON GTZ6129BEVR побудований із корозостійкого алюмінієвого сплаву та композитних матеріалів.

Однією з переваг нового електробуса є літій-залізо-фосфатні батареї, які розділені на 10 модулів, 8 з яких знаходяться в задній частині кузова автобуса, а 2 на даху. Загальна ємність акумуляторів – 299,5 кіловат-годин, що дозволяє експлуатувати його цілий день без підзарядки. Повне зарядження батарей триває від 2,5 до 4 годин, в залежності від потужності зарядного пристрою.

Щодо запасу ходу, то він становить 250 км. Коли саме GRANTON GTZ6129BEVR вийде на маршрути - не повідомляється.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання