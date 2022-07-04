В Україні гуртова вартість автогазу впала на 10%: скільки тепер він коштує в регіонах

В Україні гуртова вартість автогазу впала на 10%: скільки тепер він коштує в регіонах

Гуртові партії скрапленого газу протягом минулого тижня, від 25 червня до 1 липня, продемонстрували певне зниження.

Так, ціна на блакитне пальне в гурті впала на 5 500 грн/т.

Про це enkorr повідомили гравці ринку.

Зазначається, що станом на 1 липня середня ціна складає біля 55 тисяч грн/т . Проте діапазон цін лишається широким – 47 000 - 60 000 грн/т залежно від регіону.

Зокрема, на аукціоні "Укргазвидобування" 1 липня автогаз пропонувався за 42 000-43 000 грн/т. Трейдери повідомляють, що попит на торгах був досить високим, і весь виставлений обсяг було реалізовано.

Рівень цін на скраплений газ у північних областях країни за тиждень знизився на 5 000-7 000 грн/т, до 55 000-59 000 грн/т. Гуртові ціни в центральному регіоні також демонструють зниження на 4 000-6 000 грн/т, автогаз у цих областях у п’ятницю, 1 липня, пропонувався в межах 54 000-60 000 грн/т.

Вартість автогазу традиційно нижча у західному регіоні країни – 52 000-55 000 грн/т, що на 5 000 грн нижче, ніж тижнем раніше. Найдешевше ж скраплений газ можна було придбати у південних регіонах. Тут він торгувався за 51 000-54 000 грн/т, а зниження цін за тиждень склало 5 000-6 000 грн/т.

За останню декаду червня роздрібний ринок скрапленого газу проявив усі ознаки стабілізації й припинення дефіцитних явищ. Так, на більшості заправок з газовою колонкою ресурс за готівку майже не зникає, тоді як у низці мереж ціна почала знижуватися. Зі слів трейдерів, цього тижня варто очікувати подальшого падіння цін.

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