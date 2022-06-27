В Україні гуртова вартість бензину та дизеля впала нижче за роздрібну: яка ситуація з цінами на пальне в регіонах

В Україні гуртова вартість бензину та дизеля впала нижче за роздрібну: яка ситуація з цінами на пальне в регіонах

Гуртові ціни на бензин та дизельне пальне вперше від початку війни опустилися нижче за роздрібні.

Так, минулий тиждень приніс значні зміни у оптових цінах на нафтопродукти. Зазначається, що дизпальне торгувалось у діапазоні 51-62 грн/л., а бензин пропонувався в межах 48-55 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Бензин протягом тижня втратив 1-2 грн/л. Тут діапазон торгівлі склав 50-54 грн/л. Бензин міні-НПЗ пропонувався по 48-49 грн/л в центральному регіоні та по 52 грн/л — в східних областях.

Щодо дизеля, то як і минулого тижня, найнижчі ціни можна було зустріти в південному регіоні. В п’ятницю, 24 червня, дизель тут пропонувався по 51-54 грн/л, а з 17 червня ціна втратила 1-2 грн/л.

Західний регіон займає другу сходинку в ціновому змаганні. Тут дизель можна було придбати в діапазоні 51-56 грн/л, що також нижче цін минулої п’ятниці на 1-2 грн/л. У доступі були як автонорми, так і вагонні партії. Вартість останніх перебувала на рівні 68 000 грн/т. В північних та центральних регіонах цінники на ДП скинули 3-4 грн/л за тиждень, і дизель в п’ятницю торгувався по 55-60 грн/л.

Стабільно дорожче дизельне пальне в східних областях країни, його можна купити за 58-62 грн/л, що також свідчить про зниження цін на 3-4 грн/л.

В Консалтинговій групі "А-95" зазначають, що оптові ціни на бензин та дизпальне вперше з початку військових дій знизилися нижче за роздрібні, що свідчить про поступове наповнення ринку.

"Поява вільних обсягів на ринку та стрімке зниження цін дозволить активізувати постачання по всій країні, де багато регіонів досі потерпає від нестачі пального", - кажуть експерти.

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