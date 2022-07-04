В Україні гуртові ціни на бензин та дизель продовжили падіння: яка ситуація з вартістю на пальне в регіонах

Ціни на бензин та дизельне пальне в гурті протягом останнього тижня, від 24 червня до 1 липня, здешевшали ще більше.
Так, бензин 1 липня в середньому по Україні можна було придбати за 50 грн/л, що на 1 грн/л нижче від цін позаминулої п’ятниці, а діапазон торгівлі на високооктан перебуває в межах 46-54 грн/л.
Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.
Зазначається, що у перший день липня в середньому по Україні дизель у гурті можна було придбати за ціною в 52 грн/л, а торгівля ДП велася в межах 47-58 грн/л залежно від регіону. Порівняно з 24 червня ціна на дизель у гурті знизилася на 4 грн/л.
Пальму першості в ціновій естафеті, як і раніше, тримає південний регіон країни, де за тиждень цінники на ДП у гурті скинули 3-4 грн/л, а дизель 1 липня продавали за 47-49 грн/л.
Західний регіон посідає другий щабель у ціновому змаганні. Тут дизель можна було придбати в діапазоні 50-53 грн/л, що також нижче від цін минулої п’ятниці на 1-2 грн/л. У доступі були як автонорми, так і вагонні партії. Вартість останніх перебувала на рівні 58 тис. грн/т.
Ціни на дизельне пальне в північних областях країни також стали більш доступними порівняно від 24 червня. Тут ДП у п'ятницю продавалось за 53-56 грн/л, а тижневе здешевшання склало 2-3 грн/л. Оптові ціни на дизель у центральному регіоні країни 1 липня перебувають у межах 54-57 грн/л, і за тиждень у цьому регіоні також зафіксовано зниження гуртових пропозицій на 1-2 грн/л.
Стабільно дорожче дизельне пальне — у східних областях країни, його можна купити за 56-58 грн/л, що також свідчить про зниження цін на 2-3 грн/л. Тут минулого тижня, окрім постійно діючого чинника віддаленості цих областей країни від пунктів митного оформлення, додалася ще й посилена активність ворога. Окремі водії банально відмовлялися доставляти пальне у східні області.
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