В Україні хочуть повернути для водіїв штрафні бали за порушення ПДР

В Україні хочуть повернути для водіїв штрафні бали за порушення ПДР

Вже розробляється відповідний законопроєкт.

В Україні можуть повернути для автомобілістів штрафні бали за порушення ПДР.

Про це під час пресконференції в Укрінформі заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Про питання запровадження штрафних балів – тобто тієї позитивної практики, яка є в закордонних країнах і довела свою ефективність, ми маємо ввести в нас.

І зараз ми розробляємо законопроєкт, який буде запропонований саме законодавчому органу держави для розгляду та ухвалення, щоб ми могли посилити не лише контроль, а й профілактику вчинення правопорушень", - сказав Білошицький.

Зазначимо, що систему балів та штрафів для водіїв було введено 2015 року. Відповідно до встановленої норми, кожному водієві щорічно (від дня отримання права на керування транспортним засобом) налічували 150 балів. У разі порушення правил дорожнього руху, який фіксувався в автоматичному режимі, з водія списували 50 балів.

Серед таких порушень – перевищення швидкості, проїзд на заборонний сигнал, порушення правил зупинки та стоянки, а також рух смугою для громадського транспорту, тротуарів або пішохідних доріжок, виїзд на смугу зустрічного руху, порушення правил проїзду переїзду. Після вичерпання ліміту водій за такі порушення мав сплачувати штрафи у грошовому вигляді.

Додамо, що систему штрафних балів було скасовано наприкінці квітня 2020 року.

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