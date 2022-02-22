В Україні хочуть запровадити нову систему штрафів для водіїв: що відомо

В Україні хочуть запровадити нову систему штрафів для водіїв: що відомо

У Верховній Раді вже зареєстровано відповідний законопроєкт.

Незабаром в Україні можуть запровадити новий принцип штрафів за порушення Правил дорожнього руху .

Так, у Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроєкт №7026-1.

Документ передбачає двократне збільшення штрафів для тих, хто скоїть від трьох до п’яти правопорушень протягом року. Якщо водій порушить від п’яти до десяти раз – сума штрафу зросте у п’ять разів. Якщо порушень буде більше ніж 10 – можуть позбавити водійських прав терміном до двох років, передає Auto24.

За словами авторів законопроєкту, документ покликаний посилити відповідальність для водіїв, які систематично порушують ПДР.

"Під систематичним правопорушенням у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та порушення правил дорожнього руху розуміється вчинення трьох і більше таких протиправних дій протягом року", - йдеться в проєкті Закону.

Наразі документ перебуває на розгляді у парламентському Комітеті з правоохоронної діяльності. Згодом його передадуть на розгляд парламенту.

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