В Україні хочуть запровадити нову систему штрафів для водіїв: що відомо

У Верховній Раді вже зареєстровано відповідний законопроєкт.
Незабаром в Україні можуть запровадити новий принцип штрафів за порушення Правил дорожнього руху.
Так, у Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроєкт №7026-1.
Документ передбачає двократне збільшення штрафів для тих, хто скоїть від трьох до п’яти правопорушень протягом року. Якщо водій порушить від п’яти до десяти раз – сума штрафу зросте у п’ять разів. Якщо порушень буде більше ніж 10 – можуть позбавити водійських прав терміном до двох років, передає Auto24.
За словами авторів законопроєкту, документ покликаний посилити відповідальність для водіїв, які систематично порушують ПДР.
"Під систематичним правопорушенням у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та порушення правил дорожнього руху розуміється вчинення трьох і більше таких протиправних дій протягом року", - йдеться в проєкті Закону.
Наразі документ перебуває на розгляді у парламентському Комітеті з правоохоронної діяльності. Згодом його передадуть на розгляд парламенту.
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