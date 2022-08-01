В Україні істотно здешевшав автогаз на АЗС: яка наразі його ціна

Так, середня ціна на скраплений газ за місяць (від 1 липня до 1 серпня) у мережах АЗС знизилася на 10,37 грн/л, або на 27% – до 28,97 грн/л .

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, на станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 8,79 грн/л і 8,75 грн/л, до 29,20 і 29,23 грн/л відповідно. За підсумком місяця незмінною залишилась ціна в консолідованій мережі "Приват". На її станціях автогаз коштує 28,55-29,08 грн/л .

На своїх АЗС мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 26,95 грн/л (-11,00 грн/л до 1 липня). На станціях KLO і SOCAR продукт здешевшав на 9,02 і 9,50 грн/л, до 28,77 і 30,48 грн/л відповідно.

Крім того, на 8,50-16,50 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS, "Овіс" та інших.

До вашої уваги зміни у вартості автогазу на українських АЗС:

Фото: enkorr.ua

Додамо, за даними "А-95", протягом місяця середня вартість гуртових партій ЗВГ на умовах самовивозу зменшилася приблизно на 26%, від 55 тис. грн/т до 40,5 тис. грн/т.

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