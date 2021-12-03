В Україні істотно зріс попит на нові комерційні авто: які машини найчастіше купували в листопаді

В Україні істотно зріс попит на нові комерційні авто: які машини найчастіше купували в листопаді

У топ-5 виробників сталася лише одна зміна.

Український ринок нових комерційних автомобілів за підсумками листопада став ще популярнішим.

Так, за інформацією "Укравтопрому", протягом минулого місяця свою першу реєстрацію в Україні пройшли 1 479 тисячі машин цього сегменту. Зазначається, що подібний показник виявився в півтора раза вище, ніж за аналогічний період 2020 року.

Зазначається, що найращий результат місяця продемонструвала французька марка Citroen, яка реалізувала на українському ринку 272 нові машин, перевищила власний результат річної давності майже утричі.

autonews.com

Друге місце в рейтингу марок посіла Renault – 234 нових авто, що на 8% більше, ніж роком раніше. На третьому місці FIAT з результатом 166 зареєстрованих авто, це на третину більше, ніж у листопаді 2020 року.

Також до першої п’ятірки увійшли Peugeot – 133 (+6%) та МАЗ – 88 (+54%). Усього від січня до листопада поточного року в Україні було зареєстровано майже 14 тисяч нових комерційних автомобілів, що на 40,5% більше, ніж торік.

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