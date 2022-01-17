В Україні істотно зросла гуртова вартість бензину та дизельного пального

Схоже, їхня ціна підвищуватиметься й надалі.

В Україні від початку 2022 року суттєво зросла гуртова вартість бензину та дизельного пального.

Так, для паливного ринку перші два тижні нового року ознаменувалися різким підйомом, продиктованим світовою кон'юнктурою. Автомобільні партії дизеля зросли на 2 грн/л (+7,6%), а бензин – на 1,58 грн/л (+5,8%). І це не межа, вважають у Консалтинговій групі "А-95", передає Enkorr.

З перших днів нового року на європейських ринках почалося впевнене зростання котирувань з усіх видів нафтопродуктів, яке в результаті склало в середньому $54/т (+7,9%). Саме така динаміка визначила нові розрахунки Мінекономіки, які додали бензину 95 коп./л, а дизпальному – 1,34 грн/л.

А спочатку була нафта, здорожчавши 2022 року з $79 до $86/бар., або на 9,1%. Оглядачі вважають, що це наслідок сталого попиту, який уже не реагує на нові хвилі паніки навколо коронавірусу. Прискорило зростання цін і послаблення курсу гривні: долар і євро зросли на 2% і 3,5%, до 28 грн і 32 грн відповідно. Реакція внутрішнього ринку не забарилася. З 4 січня великогуртові ціни на дизельне пальне зросли в середньому на 2 560 грн/т, до 32 620 грн/т (+8,5%).

На найбільшому хабі в Коростені 14 січня операції проходили в діапазоні 27,25–27,40 грн/л, додавши з початку року 2,2 грн/л.

У столичному регіоні прайси зросли в середньому на 2,10–2,30 грн/л, реальні пропозиції на білоруський ресурс озвучувалися у діапазоні 27,00–27,40 грн/л, опускаючись до 26,90 грн/л. Запаси російського дизеля були більшими і пропонувалися набагато дешевше – 26,50–26,75 грн/л. На Рівненщині прайси з 4 січня зросли в середньому на 2-2,10 грн/л, основні пропозиції були в діапазоні 27,30-27,50 грн/л, хоча зустрічалися і за 27,10 грн/л. У порту Миколаєва операції проходили в діапазоні 27,30–27,50 грн/л, додавши з початку року в середньому 2 грн/л, нижній поріг стартував із 27,00 грн/л. На "Укртатнафті" події розвивалися не так швидко, і до фінішу ціни дійшли з ростом на 1,70 грн/л (27,37 грн/л). Клієнти заводу торгували переважно дорожче, аж до 27,55 грн/л.

За оцінками Консалтингової групи "А-95", внутрішні ціни не досягли економічно обґрунтованого рівня, оскільки на ринку ще залишаються запаси «дешевого» пального. Якщо ж світовий ринок і далі йтиме вгору, на стелах АЗС на споживачів чекають нові цінові рекорди.

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