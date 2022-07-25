В Україні істотно зросла вартість бензину та дизеля в гурті: яка ситуація з цінами на пальне в регіонах

Як відомо, 21 липня Національний банк України на 25% підняв офіційний курс гривні до долара. Від 9:00 21 липня 2022 року офіційний курс гривні до долара в Україні зафіксували на рівні 36,5686 грн/дол. До цього - від початку війни курс був зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол.

Тож, на фоні цього бензини й дизель у гурті пропонувались у середньому по країні за 52 грн/л і 53 грн/л відповідно, що порівняно з позминулою п’ятницею дорожче на 6 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Водночас, основне зростання припало на четвер (21 липня, прим.), коли відбулося підняття офіційного курсу долара до понад 36 грн/$1. Тоді нафтопродукти здорожчали на 10-11 грн/л. Але вже 22 числа частина операторів знизила ціни на 3-4 гривні за літр. Разом із цим частина трейдерів повністю припинила торгівлю після підвищення курсу валют напередодні, а кількість пропозицій високооктану залишається обмеженою.

Гуртові партії бензину 22 липня пропонувалися в ринок у межах цінового діапазону 49-53 грн, що на 5-6 грн/л вище від цінників на А-95, які було зафіксовано позаминулої п’ятниці. Дизельне пальне у гурті в п’ятницю пропонувалося в ринок у межах 50-56 грн/л, а прибавка на літрі за день склала 5-7 грн/л.

Найдешевше ДП 22 липня можна було придбати у південному регіоні. Тут торгівля велась у межах 50-53 грн/л, а за тиждень ціна зросла на 7-8 грн/л. У західному регіоні торгівля дизельним пальним відбувалась у діапазоні 52-55 грн/л, що також свідчить про підвищення цін на 7-9 грн/л порівняно з 15 липня. Гуртові партії ДП у північному регіоні країни в п’ятницю пропонувалися за цінами 53-56 грн/л. За тиждень вартість літра ДП зросла на 6-7 грн/л. Ціни в східному й центральному регіонах країни перебувають у діапазоні від 54-х до 57 грн/л, що також вище на 7-8 грн/л порівняно з минулою п’ятницею.

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