В Україні може зрости вартість реєстрації та перереєстрації автомобіля

В Україні може зрости вартість реєстрації та перереєстрації автомобіля

Собівартість перевищує нинішню ціну.

В Україні запропонували підвищити вартість реєстрації та перереєстрації автомобіля.

Відповідне рішення було ухвалено Кабінетом Міністрів під час чергового засідання, передає Auto-Consulting.

Як зазначає в пояснювальній записці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, цим документом пропонується впорядкувати розмір плати за надання територіальним органом сервісних послуг МВС деяких платних послуг шляхом встановлення розмірів плати за їхнє надання на сучасному ринковому рівні, що забезпечить підвищення ефективності та якості цих послуг, а також надасть можливість усунути збитковість таких послуг.

Так, Переліком платних послуг, які надаються підрозділами МВС, Національної поліції і Державної міграційної служби, затвердженим постановою КМУ № 795, встановлено розмір такої плати. Територіальні органи з надання сервісних послуг МВС надають адміністративну послугу з реєстрації, перереєстрації колісних транспортних засобів з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, зняття з обліку ТЗ та ін.

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"Так, наприклад, найбільш поширеною послугою, яка надається територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, є реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів. За проведеними розрахунками собівартість зазначеної послуги становить 200 грн. Водночас сьогодні вартість - 152,63 грн.

За інформацією єдиної інформаційної системи МВС, територіальними сервісними центрами МВС в середньому за рік проводиться 1 720 000 дій з реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів. За проведеними розрахунками собівартість зазначеної послуги за рік становить 344 млн грн. Водночас, відповідно до розміру плати, суб'єктами сплачено лише 262,52 млн грн. Тобто, для держави зазначена послуга є збитковою, а державний бюджет зазнає збитків в розмірі 81,47 млн ​​грн", - сказав Монастирський.

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