В Україні можуть довічно забирати водійське посвідчення: кому це загрожує

В Україні можуть довічно забирати водійське посвідчення: кому це загрожує

Уже створено відповідний законопроєкт.

В Україні можуть довічно забирати водійське посвідчення у автомобілістів.

Відповідне рішення хочуть ухвалити депутати, які створили у Верховній Раді законопроєкт №6278.

Так, згідно з цим документом, пропонується посилення відповідальності українських водіїв. Необхідність ухвалення документа, як зазначають автори законопроєкту, "зумовлене непоодинокими випадками масштабних ДТП всією країною".

Законопроєкт вносить зміни до ст. 30 Кодексу України про адміністративні правопорушення та Ст. 55 Кримінального кодексу України в частині позбавлення громадян посвідчення водія. Таке покарання загрожує за систематичні грубі порушення правил дорожнього руху (зараз це передбачено позбавлення прав терміном до 10 років).

Подібний законопроєкт дозволить дисциплінувати водіїв та зберегти людські життя та одночасно несе навантаження на державний бюджет.

Одним із найпоширеніших порушень правил дорожнього руху, за яке позбавляють прав, є водіння у нетверезому вигляді. Саме через це порушення й збираються посилити відповідальність.

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