В Україні можуть істотно зрости ціни на вживані автомобілі

У нас користуються популярністю машини з пробігом із Європи та США.

В Україні незабаром може зрости вартість вживаних автомобілів.

Зазначимо, що наразі автомобільна галузь переживає не найкращі часи. Компанії знижують обсяги виробництва, а іноді навіть припиняють випуск тієї чи іншої моделі. Це пов'язано з нестачею комплектувальних, яка виникла в результаті простою багатьох виробничих підприємств.

Як наслідок, ця ситуація відбилася на вартості автомобілів. Слідом за новими машинами подорожчали і старі. На американському ринку ця тенденція спостерігається вже близько пів року. У Європі вона тільки набирає обертів. За три місяці цінник виріс на 25%.

За словами експертів, це не межа, і вартість буде продовжувати зростати. Є ймовірність, що до кінця року ціни подвояться. Все це загрожує українським цінами на вживані автомобілі - наші співвітчизники люблять машини як з США, так і з Європи.

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Так, за інформацією Auto.cz, в Чехії середня ціна в першому кварталі 2021 року на вживаний автомобіль в перерахунку становила 10 800 доларів. Тільки за останні шість тижнів вона зросла на 15% і тепер досягає 12 500 доларів. Як це не дивно, підвищення вартості не зробило негативного впливу на попит. Навіть навпаки, продаж істотно підвищився.

За словами представників дилерського центру Louda Auto+, дуже багато старих машин продається через аукціони і їде за кордон, зокрема і до Україні. Такий ажіотаж безсумнівно потягне за собою чергову хвилю подорожчання. Так що, якщо ви плануєте покупку автомобіля - робіть це зараз, так як за пару місяців вам доведеться переплатити як мінімум 10%. Та й кількість пропозицій може відчутно зменшитися.

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