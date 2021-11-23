В Україні можуть посилити відповідальність за порушення ПДР: чого очікувати водіям

Наразі розробляються відповідні законопроєкти.

В Україні хочуть суттєво посилити відповідальність за порушення ПДР.

Так, у МВС готують пакет відповідних законопроєктів. Про це під час виїзного засідання Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, присвяченому безпеці, заявив радник глави МВС Антон Геращенко, передає УНН.

"Ми в МВС готуємо пакет законів, які запропонуємо на розгляд вам, шановні народні депутати. Вони повинні ще більше посилити відповідальність за порушення на дорогах.

По-перше, це буде законопроект про штрафні бали, коли за порушення буде не тільки стягуватися штраф, а й вилучатимуть права з подальшою здачею іспитів на знання ПДР. Це буде зроблено до 31 грудня цього року. По-друге, це буде закон про вимірювання середньої швидкості руху на аварійно небезпечних ділянках доріг. Він дозволить не ставити багато камер на дорогах, а ставити всього дві на в'їзді і виїзді з магістралі і вимірювати, чи не була перевищена середня дозволена швидкість руху авто", - зазначив Геращенко.

Також МВС ініціюватиме посилення відповідальності для тих водіїв, які сідають за кермо після рішення суду про позбавлення прав за нетверезе водіння за кермом. За словами Геращенка, збільшення штрафів істотно не вирішило проблему їзди за кермом після позбавлення прав — за 10 місяців цього року вже було виявлено 21 тисячу таких водіїв.

"Але найголовніший законопроєкт, який докорінно може змінити ситуацію на дорогах — це законопроєкт, підписаний цілою низкою колег, що знаходяться в залі. Це законопроєкт № 5798 (Проект Закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі суспільства у заходах з контролю за безпекою дорожнього руху та дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів). Цей законопроєкт, у разі ухвалення, дасть кожному громадянину, кожному водієві можливість бути поліцейським. Кожен через свій смартфон зможе фіксувати правопорушення інших водіїв, відправляти їх в поліцію і таким чином на вулицях будуть мільйони камер, мільйони пар очей, які стежать за дотриманням ПДР", - підсумував радник голови МВС.

Раніше розповідалося про те, що МВС представило новий онлайн-тренажер щодо підготовки до теоретичного іспиту з ПДР.