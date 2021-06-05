В Україні можуть розпочати виробництво електромобілів: що відомо

Для цього створені два відповідних законопроєкти.

Комітет Верховної Ради погодив закони і поправки, які дозволять розвивати ринок електрокарів та створять сприятливі умови для виробників електричних моделей.

Зазначається, що в середу, 2 червня, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно підтримав пакет електромобільних законопроєктів №3476 та №3477. Крім того, в Комітеті порекомендували їх прийняти в запропонованій редакції.

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Вищезгадані документи спрямовані на стимулювання продажу легкових і вантажних електромобілів, до 2025 року. Також документами пропонується звільнити від мита та ПДВ комплектувальні, необхідних для виробництва електротранспорту і звільнити від податків на прибуток підприємства, що будуть займатися виробництвом електричних моделей та комплектувальних до них.

Як повідомив народний депутат Роберт Горват, до другого читання в законопроєкти внесені важливі зміни. Після доопрацювання в документи включили низку пропозицій, які суттєво вплинуть на сегмент транспорту, що працює на природному газі або метані. Зокрема, йдеться про аналогічні податкові та митні стимули, які торкнуться як імпорту, так і виробництва транспортних засобів цієї категорії і комплектувальних до них.

Тепер законопроєкти мають розглянути в сесійній залі.

Нагадаємо, зараз в Україні налічується майже 30 тисяч електромобілів. Як правило, це вживанні електричні моделі, ввезені з-за кордону і розмитнені в Україні.

Раніше було названо топ-5 електромобілів в Україні за підсумками квітня.

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