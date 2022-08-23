В Україні можуть суттєво підвищити штрафи для водіїв: що відомо

У Верховній Раді знову заговорили про посилення грошового покарання для автомобілістів.

Зокрема, йдеться про перевищення швидкості. Зазначається, що вже підготовлений відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє Autoyrist.

Так, законопроект пропонує посилювати відповідальність за суттєве перевищення дозволеної швидкості, а також створення аварійної ситуації. Суми штрафів можуть зрости у рази.

Нові штрафи за перевищення швидкості в Україні, запропоновані депутатами:

перевищення дозволеної швидкості на 80 км/год та більше – 3 400 гривень ;

; перевищення дозволеної швидкості на 110 км/год та більше – 4 250 гривень ;

; перевищення дозволеної швидкості на 50 км/год, що спричинило аварійну ситуацію – 5 100 гривень.

Наразі штрафи в Україні за перевищення швидкості такі:

перевищення ліміту більше, ніж на 20 км/год - 340 гривень ;

; перевищення на 50 км/год і більше - 1,7 тисячі гривень.

Якщо ви згодні з порушенням, то ліпше заплатити оперативно — у разі плати в десятиденний термін від дати виписаної постанови передбачена знижка 50%.

Встановлений термін оплати штрафу — 30 днів від набуття чинності рішення стане остаточним. Скаргу на постанову можна подати протягом 10 днів до вищого органу або суду.

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