В Україні можуть суттєво здешевшати електромобілі: що відомо

В Україні можуть суттєво здешевшати електромобілі: що відомо

У Кабінеті міністрів запропонували скасувати збір до Пенсійного фонду при купівлі електромобілів. Як наслідок, це суттєво здешевить їхню реєстрацію.

Так, уряд виступив з ініціативою скасувати збір до пенсійного фонду за першої реєстрації електрокарів. Нову пільгу прописано у законопроекті №7418, який уже внесено до Верховної Ради та перебуває на розгляді парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Пенсійний збір оплачується під час першої реєстрація нових та вживаних авто на території України. У разі перепродажу машин усередині країни його не доведеться платити, передає Фокус.

Збір до Пенсійного фонду під час реєстрації авто у 2022 році складає:

3% вартості авто – для машин вартістю до 165 прожиткових мінімумів (409365 гривень);

4% вартості авто – для машин вартістю 165-290 прожиткових мінімумів (409 365 – 719 490 гривень);

5% вартості авто – для машин вартістю понад 290 прожиткових мінімумів (від 719490 гривень).

Тобто скасування пенсійного збору суттєво здешевить електромобілі в Україні. Їх реєстрація буде набагато дешевшою, ніж постановка на облік бензинових або дизельних авто.

Нагадаємо, що електрокари в нашій країні також звільнені від ПДВ та мита під час розмитнення, а акциз для них розраховується за пільговою формулою – 1 євро за 1 кВт∙год ємності акумуляторної батареї. Тобто за Nissan Leaf (з батареєю на 40 кВт∙год) потрібно заплатити 40 євро акцизу, а за найдорожчу Tesla зі 100-кіловатною батареєю – 100 євро.

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