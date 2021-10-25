В Україні на 25-30% підстрибне вартість вживаних автомобілів: із чим це пов'язано

Зміни відбудуться незабаром.

В Україні найближчим часом істотно підвищаться ціни на вживані автомобілі.

Про це розповіли експерти в коментарі для UBR.

Так, ситуація на ринку нових автомобілів, де через відсутність достатньої кількості чіпів і напівпровідників вже спостерігається відкладений попит майже на два роки, підстьобує ціни на старий транспорт.

В Європі, звідки до України поставляється більшість таких авто, вже відзначається зростання їхньої вартості на 25-30%, а запаси пригнаних до нас примірників за старими цінами майже закінчуються. У зв'язку з цим очікується, що на початку наступного року старі машини з Європи приїдуть до нас з новими цінниками.

"У світі спостерігається дефіцит нових автомобілів. Тому люди, які звикли купувати нові машини, не можуть зараз це зробити - тоді і починається підвищений попит на вживані автомобілі", - зазначив директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

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І якщо тих же європейців раніше не особливо цікавили машини з пробігом, і вони їхали на експорт до України, зараз попит на даний сегмент спостерігається і серед них. У підсумку пропозицій стає менше, тому українцям буде складніше з вибором.

Голова інституту досліджень авторинку Станислав Бучацький зазначає, що Україна ще не відчула на собі наслідків цієї ситуації, тому що на ринку ще є залишок машин в продажу, яких цього року ввезли більше 500 тисяч. І поки ці автомобілі не продалися, ціни не піднімали. Але це питання декількох місяців. Отже, ціни в Україні виростуть на ті ж 25-30%.

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