В Україні на 65% злетів попит на електромобілі: топ-5 "зелених" моделей за підсумками червня

Ринок електрокарів у перший місяць літа 2022 року показав суттєве зростання.

Так, у червні номерні знаки отримали 1 055 автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості легкових автомобілів – 958 екземплярів і 97 комерційних авто. Порівняно з червнем минулого року реєстрації легкових електромобілів збільшились на 65%, а комерційних у 2,4 раза. В реєстраціях легкових електромобілів частка нових склала 14% проти 10% роком раніше. У комерційному сегменті, як і торік, тільки два автомобіля були новими.

Так, лідером ринку в сегменті електромобілів укотре став Nissan Leaf - 196 реєстрацій .

Другим за популярністю став Volkswagen ID.4 з результатом – 72 авто . На третьому місці Volkswagen е-Golf – 70 шт . Четвертий результат у Tesla Model 3 – 58 шт . Також у топ-5 червня потрапила Renault Zoe, в активі якої 57 зареєстрованих авто .

За підсумками першого півріччя український парк вуглецево-нейтрального транспорту поповнили 4 145 електромобілів, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

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