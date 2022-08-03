В Україні на АЗС продовжує дешевшати автогаз: яка наразі його ціна

Низка мереж у середу, 3 серпня, скорегували вартість блакитного пального в бік зменшення.

Так, середня ціна автогазу впала ще на 19 коп./літр - до 28,54 грн/літр .

Про це повідомляється в Консалтинговій групі "А-95" із посиланням на дані оперативного моніторингу ринку, передає Enkorr.

Зокрема, найпопулярніші АЗС України WOG та OKKO зменшили вартість цього виду пального на 3 та 38 коп./літр - до 28,72 та 28,86 грн/літр відповідно.

Окрім того, здещевшав автогаз й на наступних АЗС: "Авіас", "Укрнафта", SOCAR, "БРСМ-Нафта", Prime, "Катрал", Luxwen та Motto. Найбільше, своєю чергою, скинув Prime - одразу на 4 грн/літр. На 1 грн/літр та 1,13 грн/літр подешевшав автогаз на Luxwen та SOCAR відповідно. Інші мережі скорегували ціни блакитного пального в бік зменшення у межах 3 до 34 коп./літр.

До вашої уваги зміни у вартості автогазу на українських АЗС:

Фото: enkorr.ua

Додамо, за даними "А-95", протягом місяця середня вартість гуртових партій ЗВГ на умовах самовивозу зменшилася приблизно на 26%, від 55 тис. грн/т до 40,5 тис. грн/т.

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