В Україні на базі відомого виробника представили новий самоскид

У ньому можливе розвантаження на три боки.
В Україні на базі шасі Donfeng DFH 5120 виготовили новий самоскид - ТК-DF-CC.
Про це повідомляє Specmachinery.
Такий транспортний засіб призначений для перевезення сільськогосподарських вантажів. Його головною особливістю є можливість розвантаження на три боки.
Базове шасі із колісною формулою 4X2 та колісною базою 3 800 мм оснащене двигуном Cummins 180.50 Euro-5, потужністю 180 к.с. Повна маса вантажівки становить 12 тонн. Також тут передбачена 3-місна кабіна зі спальним місцем.
Вантажопідйомність новинки перебуває в діапазоні 6-9 т (паспортна характеристика моделі 6 т, але ресурси шасі дозволяють робити завантаження до 9 тонн). Обсяг кузова з універсальним розвантаженням на три боки становить 11,5 м3.
Зазначається, що послуги з перевезення вантажів вагою до 9 т і обсягом до 11,5 м3 – це новий максимум, досягнутий у виробництві фірмових самоскидів "Кошманівець", які виробляє Завод спецтехніки "Техкомплект".
Раніше розповідалося про те, що китайці презентували перший у світі електричний кар'єрний самоскид на батарейках.