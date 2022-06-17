В Україні на деяких АЗС почав дешевшати автогаз: яка наразі його вартість

В Україні на деяких АЗС почав дешевшати автогаз: яка наразі його вартість

Низка заправок протягом тижня, від 10 до 17 червня, змінили ціни на блакитне пальне.

Так, на деяких АЗС вартість цього виду пального почала падати.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що автогаз найбільше подешевшав — на 3 грн/л — продукт в дніпропетровській мережі VostokGaz. Там зараз ресурс коштує 42,99 грн/л. На 1 грн/л, до 43 грн/л, 45,99 грн/л і 42 грн/л знизили ціни "Укргазвидобування" (Харківський регіон), а також дніпропетровські "Нефтек" й RLS відповідно.

Shell та Mango відкоригували ціни на 0,39 та 1 грн/л.

До вашої уваги середня ціна на автогаз у всіх мережах України.

Фото: enkorr.ua

Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін зумовлене збільшенням об’ємів постачання автогазу в Україну та збалансуванням попиту на нього. Зазначимо, наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким немає черг на АЗС.

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