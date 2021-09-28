В Україні на складах дилерів виявили дефіцит автомобілів

Нестача чипів почала впливати і на український ринок.

В Україні на складах дилерів дефіцит автомобілів.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів генеральний директор компанії OTP Leasing Андрій Павлушин.

"Не всі знають, але машин в країні майже немає на складах дилерів. На цьому тижні шукали клієнту просто недорогий седан: Skoda, Toyota чи Nissan. Знайшли аж 2 вільні машини на весь Київ", - повідомив Павлушин.

Він вважає, що це пов'язано з дефіцитом чипів, через який зараз страждає вся автомобільна індустрія. Прогнозується, що він може тривати декілька років і через це почнуть дорожчати машини.

Тому Павлушин порадив людям, які збираються продавати свої авто, не поспішати скидати ціну на них.

Нагадаємо, що у 2021 році світова автомобільна промисловість втратить через дефіцит чипів 210 мільярдів доларів. У цьому році не буде вироблено 7,7 мільйонів машин.

Через нестачу напівпровідників збільшилися ціни та терміни поставки нових автомобілів. Очікується, що це може призвести до того, що потенційні покупці будуть схилятися до вживаних авто.

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