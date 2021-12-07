В Україні на власників автомобілів із ГБО можуть чекати зміни: що відомо

В Україні на власників автомобілів із ГБО можуть чекати зміни: що відомо

Йдеться про зменшення покарання.

В Україні на власників автомобілів із ГБО можуть чекати певні зміни.

Так, у Верховній Раді пройшов реєстрацію законопроект №6379, який передбачає пом'якшення адмінвідповідальності за порушення порядку переобладнання транспортного засобу для роботи на газовому пальному чи альтернативних видах пального.

Ініціатори проєкту закону, серед іншого, пропонують пом'якшити штрафи за неоформлене газобалонне обладнання (ГБО). Зокрема передбачається встановити адміністративне покарання у вигляді попередження або штрафу у розмірі 170 грн . Повторне порушення протягом року спричинить штраф у подвійному розмірі – 340 грн .

Пояснюють нардепи це тим, що переобладнання на газ задля економії пального вибирають переважно небагаті верстви населення, яким не завжди по кишені оформити відповідні дозволи.

Наразі сума штрафу становить до 340 гривень, а за повторного порушення водію загрожує позбавлення керування терміном від 3 до 6 місяців.

Законопроєкт пройшов реєстрацію у Раді 2 грудня. 6 грудня його передали на розгляд. Щоб зміни запрацювали, проєкт закону має пройти два читання, після чого підпис під ним має поставити президент.

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