В Україні на водіїв може чекати істотне посилення покарання за перевищення швидкості: що відомо

В Україні на водіїв може чекати істотне посилення покарання за перевищення швидкості: що відомо

Наразі створено відповідний законопроєкт.

В Україні хочуть суттєво посилити покарання за перевищення швидкості.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Так, група депутатів подала на розгляд законопроєкт № 6214, що стосується посилення відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів у населених пунктах.

Зокрема, відповідно до документа перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 км/год, а в населених пунктах – більш ніж на 30 км/год, буде каратися штрафом у розмірі 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, що на нинішній день відповідає 1 700 грн .

Також пропонується доповнити статтю 122 частинами 5-ю та 6-ю такого змісту:

за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів в населених пунктах більш як на 50 км/год порушника будуть позбавляти права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців;

порушника будуть позбавляти права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців; за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів в населених пунктах більш ніж на 70 км/год порушника будуть позбавляти права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Автор законопроєкт називає його “актом вимушеного реагування на стан смертності і травматизму в Україні в результаті дорожньо-транспортних пригод”, які виникають через недотримання встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів в населених пунктах.

Раніше розповідалося про те, що в Україні змінюються Правила дорожнього руху.

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