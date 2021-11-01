В Україні набули чинності нові ПДР: що саме змінилося

В Україні набули чинності нові ПДР: що саме змінилося

Внесені зміни навіть й для велотранспорту.

В Україні від 1 листопада внесені зміни до Правил дорожнього руху.

Так, нова редакція ПДР містить багато "велосипедних" доповнень, які вже стали критично необхідними, у зв'язку зі зміною всіх нормативних документів ДБН та ДСТУ, які регулюють влаштування велосипедної інфраструктури та організацію велосипедного руху.

Отже, які зміни внесені до ПДР :

визначення "велосипедна доріжка"

визначення "велосипедна смуга"

визначення "велосипедний переїзд"

дорожній знак 4.18 "Суміжні пішохідна та велосипедна доріжки"

дорожній знак 4.23 "Дорога для суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедистів"

дорожній знак 5.88 "Велосипедна смуга"

дорожній знак 5.90 "Зона для пішоходів і велосипедистів"

дорожні знаки 5.92.1 і 5.92.2 "Велосипедний переїзд"

дорожні знаки 5.93.1 і 5.93.2 "Суміжні пішохідний перехід та велосипедний переїзд"

дорожній знак 5.94.1 "Дорога із зустрічною велосипедною смугою"

дорожній знак 5.95.1 і 5.95.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом і зустрічною велосипедною смугою"

таблички 7.29.1—7.29.6 "Напрямок руху велосипедистів"

розмітка 1.15 "Велосипедний переїзд"

розмітка 1.28.1 "Смуга для суміщеного руху маршрутних транспортних засобів та велосипедистів"

розмітка 1.28.2 "Доріжка, призначена для суміщеного руху пішоходів та велосипедистів"

розмітка 1.28.3 "Змішаний рух велосипедистів і транспортних засобів у попутному напрямку"

розмітка 1.37 "Стрілки напрямку руху для велосипедних доріжок та смуг"

Окрім того, з'являться нові дорожні знаки: житлової зони, пішохідної доріжки, початку населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборони руху транспортних засобів та інші.

Також запроваджується нова розмітка для позначення "лежачого поліцейського", виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки, перед виходами з території шкіл, яка вказує місце концентрації ДТП, для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо. До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.

Поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5.51 "Початок населеного пункту", дозволяється рух із швидкістю:

автобусам (мікроавтобусам), що здійснюють перевезення організованих груп дітей, легковим автомобілям з причепом і мотоциклам – не більше 80 км/год.;

транспортним засобам, якими керують водії із стажем до 2 років, – не більше 70 км/год;

вантажним автомобілям, що перевозять людей у кузові, та мопедам, – не більше 60 км/год;

автобусам (за винятком мікроавтобусів) – не більше 90 км/год;

іншим транспортним засобам: на автомобільній дорозі, що позначена дорожнім знаком 5.1 "Автомагістраль" – не більше 130 км/год., на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою – не більше 110 км/год., на інших автомобільних дорогах – не більше 90 км/год.

До вашої уваги нові дорожні знаки:

Укравтодор

Укравтодор

Укравтодор

Укравтодор

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