В Україні набули чинності нові ПДР: що саме змінилося

Внесені зміни навіть й для велотранспорту.
В Україні від 1 листопада внесені зміни до Правил дорожнього руху.
Так, нова редакція ПДР містить багато "велосипедних" доповнень, які вже стали критично необхідними, у зв'язку зі зміною всіх нормативних документів ДБН та ДСТУ, які регулюють влаштування велосипедної інфраструктури та організацію велосипедного руху.
Отже, які зміни внесені до ПДР:
- визначення "велосипедна доріжка"
- визначення "велосипедна смуга"
- визначення "велосипедний переїзд"
- дорожній знак 4.18 "Суміжні пішохідна та велосипедна доріжки"
- дорожній знак 4.23 "Дорога для суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедистів"
- дорожній знак 5.88 "Велосипедна смуга"
- дорожній знак 5.90 "Зона для пішоходів і велосипедистів"
- дорожні знаки 5.92.1 і 5.92.2 "Велосипедний переїзд"
- дорожні знаки 5.93.1 і 5.93.2 "Суміжні пішохідний перехід та велосипедний переїзд"
- дорожній знак 5.94.1 "Дорога із зустрічною велосипедною смугою"
- дорожній знак 5.95.1 і 5.95.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом і зустрічною велосипедною смугою"
- таблички 7.29.1—7.29.6 "Напрямок руху велосипедистів"
- розмітка 1.15 "Велосипедний переїзд"
- розмітка 1.28.1 "Смуга для суміщеного руху маршрутних транспортних засобів та велосипедистів"
- розмітка 1.28.2 "Доріжка, призначена для суміщеного руху пішоходів та велосипедистів"
- розмітка 1.28.3 "Змішаний рух велосипедистів і транспортних засобів у попутному напрямку"
- розмітка 1.37 "Стрілки напрямку руху для велосипедних доріжок та смуг"
Окрім того, з'являться нові дорожні знаки: житлової зони, пішохідної доріжки, початку населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборони руху транспортних засобів та інші.
Також запроваджується нова розмітка для позначення "лежачого поліцейського", виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки, перед виходами з території шкіл, яка вказує місце концентрації ДТП, для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо. До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.
Поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5.51 "Початок населеного пункту", дозволяється рух із швидкістю:
- автобусам (мікроавтобусам), що здійснюють перевезення організованих груп дітей, легковим автомобілям з причепом і мотоциклам – не більше 80 км/год.;
- транспортним засобам, якими керують водії із стажем до 2 років, – не більше 70 км/год;
- вантажним автомобілям, що перевозять людей у кузові, та мопедам, – не більше 60 км/год;
- автобусам (за винятком мікроавтобусів) – не більше 90 км/год;
- іншим транспортним засобам: на автомобільній дорозі, що позначена дорожнім знаком 5.1 "Автомагістраль" – не більше 130 км/год., на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою – не більше 110 км/год., на інших автомобільних дорогах – не більше 90 км/год.
До вашої уваги нові дорожні знаки:
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