Категорія
Авто
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

В Україні набули чинності нові ПДР: що саме змінилося

В Україні набули чинності нові ПДР: що саме змінилося

УНІАН

Внесені зміни навіть й для велотранспорту.

В Україні від 1 листопада внесені зміни до Правил дорожнього руху.

Так, нова редакція ПДР містить багато "велосипедних" доповнень, які вже стали критично необхідними, у зв'язку зі зміною всіх нормативних документів ДБН та ДСТУ, які регулюють влаштування велосипедної інфраструктури та організацію велосипедного руху.

Отже, які зміни внесені до ПДР:

  • визначення "велосипедна доріжка"
  • визначення "велосипедна смуга"
  • визначення "велосипедний переїзд"
  • дорожній знак 4.18 "Суміжні пішохідна та велосипедна доріжки"
  • дорожній знак 4.23 "Дорога для суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедистів"
  • дорожній знак 5.88 "Велосипедна смуга"
  • дорожній знак 5.90 "Зона для пішоходів і велосипедистів"
  • дорожні знаки 5.92.1 і 5.92.2 "Велосипедний переїзд"
  • дорожні знаки 5.93.1 і 5.93.2 "Суміжні пішохідний перехід та велосипедний переїзд"
  • дорожній знак 5.94.1 "Дорога із зустрічною велосипедною смугою"
  • дорожній знак 5.95.1 і 5.95.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом і зустрічною велосипедною смугою"
  • таблички 7.29.1—7.29.6 "Напрямок руху велосипедистів"
  • розмітка 1.15 "Велосипедний переїзд"
  • розмітка 1.28.1 "Смуга для суміщеного руху маршрутних транспортних засобів та велосипедистів"
  • розмітка 1.28.2 "Доріжка, призначена для суміщеного руху пішоходів та велосипедистів"
  • розмітка 1.28.3 "Змішаний рух велосипедистів і транспортних засобів у попутному напрямку"
  • розмітка 1.37 "Стрілки напрямку руху для велосипедних доріжок та смуг"

Окрім того, з'являться нові дорожні знаки: житлової зони, пішохідної доріжки, початку населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборони руху транспортних засобів та інші.

Також запроваджується нова розмітка для позначення "лежачого поліцейського", виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки, перед виходами з території шкіл, яка вказує місце концентрації ДТП, для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо. До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.

Поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5.51 "Початок населеного пункту", дозволяється рух із швидкістю:

  • автобусам (мікроавтобусам), що здійснюють перевезення організованих груп дітей, легковим автомобілям з причепом і мотоциклам – не більше 80 км/год.;
  • транспортним засобам, якими керують водії із стажем до 2 років, – не більше 70 км/год;
  • вантажним автомобілям, що перевозять людей у кузові, та мопедам, – не більше 60 км/год;
  • автобусам (за винятком мікроавтобусів) – не більше 90 км/год;
  • іншим транспортним засобам: на автомобільній дорозі, що позначена дорожнім знаком 5.1 "Автомагістраль" – не більше 130 км/год., на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою – не більше 110 км/год., на інших автомобільних дорогах – не більше 90 км/год.

 До вашої уваги нові дорожні знаки:

© Укравтодор
Укравтодор
© Укравтодор
Укравтодор
© Укравтодор
Укравтодор
© Укравтодор
Укравтодор

Читайте також:

Раніше ТСН Авто розповідав, як перевірити та сплатити нові штрафи за порушення ПДР.

Наступна публікація