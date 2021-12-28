В Україні набувають чинності обмеження на керування авто без відповідної підготовки: кого це стосується

Воно почне діяти від 29 грудня.
В Україні набувають чинності обмеження на керування автомобілем без відповідної підготовки.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Так, від 29-го грудня 2021 року посвідчення водія в Україні почнуть видавати з новими позначками та кодами. Зокрема, з'явиться інформація про складання практичного іспиту на автомобілі з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".
Для цього у прав водія нового зразка є графа 12 з позначенням типу трансмісії. Таким чином, якщо водій навчався їздити на "автоматі", то керувати ТЗ на "механіці" йому забороняється. Зміни не зачеплять тих водіїв, яким посвідчення водія були видані раніше.
У сервісних центрах МВС вважають що нові норми у посвідченні водія є елементом міжнародної транспортної політики, внеском у покращення безпеки на дорогах, полегшення вільного руху українців за кордоном.
"Такі нововведення – це ще один крок до приведення бланку національного посвідчення водія у відповідність до міжнародних стандартів", - йдеться в повідомленні.
Також замість різних піктограм (наприклад, очок) на посвідченні водія будуть розміщені коди. Таким чином документи будуть максимально адаптовані до європейських. Окрім того, серед нововведень для водіїв – збільшення терміну дії теоретичного іспиту: із 3 місяців до 2 років. Але він не може діяти довше, ніж свідоцтво про закінчення автошколи.
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