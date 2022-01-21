В Україні наразі активно розробляють двигун для електромобілів

Зараз готується тестування його зменьшеного прототипу.

В Україні розпочали активну розробку двигуна для електромобілів.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив головний інженер, а також засновник CoolOn - Віталій Бризгалов.

"На сьогодні ця робота виконана і маємо чіткий план дій та кілька стратегій розвитку і ми повноцінно починаємо шлях розвитку та становлення. Починаємо залучати інвестиції та будувати нового великого виробника, заснованого на технологічній та економічній перевазі глибоколокалізованого виробництва та нових сучасних технологій.

Одна з технологій, наш власний електричний двигун CoolDrive. Нещодавно ми повністю перепроектували його і зараз готуємо тестування зменьшеного прототипу, для остаточного затвердження дизайну ротора і статора", - зазначив Бризгалов.

Він також наголосив на тому, що робити мотор не складно, сучасні матеріали та моделювання, дозволяють оптимізувати модель, та витиснути максимально можливе з кожного кілограму металу в конструкції. Головна складність в надійності.

Додамо, що CoolOn - український комерційний електромобіль. Його розробка розпочалися кілька років тому, але інженери постійно модифікували своє авто і вийшли на досить приголомшливі показники. Вони настільки непогані, що автомобілем зацікавились і західні журналісти.

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