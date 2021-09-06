В Україні назвали найпопулярніші марки електрокарів: лідер займає половину ринку

Лише від березня цього року в країні зареєстрували майже 2 000 Nissan Leaf.
В Україні 52% зареєстрованих електричних автомобілів вироблені компанією Nissan.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила експертка Офісу підтримки реформ Міністерства інфраструктури України Марина Китіна.
Від березня цього року в країні зареєстрували 1 196 моделей марки. Більшість з них це моделі Leaf, але у кількості 55 одиниць представлені і китайські Sylphy.
На другому та третьому місцях за популярністю розташувалися Tesla та Chevrolet, на яких припадає 17 та 6 відсотків електрокарів відповідно. Перших за 6 місяців цього року придбали 798 одиниць, а других – 358.
Далі у списку йдуть Renault (6%), BMW (4%) та Volkswagen (4%). За пів року в Україні зареєстрували 278 французьких електрокарів, 111 BMW та 169 Volkswagen.
Також серед найпопулярніших брендів Fiat (3%, 79 реєстрацій), Mercedes-Benz (3%, 131 реєстрація), Hyundai (3%, 132 реєстрації) та Kia (3%, 94 реєстрації).
Щодо тенденцій на ринку, то зазначається, що за 6 місяців Chevrolet обігнав Renault за кількістю електрокарів. Те саме сталося між Volkswagen та Fiat, тому що перші мають велику кількість електричних моделей.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав закони для розвитку електричного транспорту.