В Україні назвали найпопулярніші марки електрокарів: лідер займає половину ринку

Лише від березня цього року в країні зареєстрували майже 2 000 Nissan Leaf.

В Україні 52% зареєстрованих електричних автомобілів вироблені компанією Nissan.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила експертка Офісу підтримки реформ Міністерства інфраструктури України Марина Китіна.

Від березня цього року в країні зареєстрували 1 196 моделей марки. Більшість з них це моделі Leaf, але у кількості 55 одиниць представлені і китайські Sylphy.

Facebook / Марина Китіна

На другому та третьому місцях за популярністю розташувалися Tesla та Chevrolet, на яких припадає 17 та 6 відсотків електрокарів відповідно. Перших за 6 місяців цього року придбали 798 одиниць, а других – 358.

Далі у списку йдуть Renault (6%), BMW (4%) та Volkswagen (4%). За пів року в Україні зареєстрували 278 французьких електрокарів, 111 BMW та 169 Volkswagen.

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Також серед найпопулярніших брендів Fiat (3%, 79 реєстрацій), Mercedes-Benz (3%, 131 реєстрація), Hyundai (3%, 132 реєстрації) та Kia (3%, 94 реєстрації).

Щодо тенденцій на ринку, то зазначається, що за 6 місяців Chevrolet обігнав Renault за кількістю електрокарів. Те саме сталося між Volkswagen та Fiat, тому що перші мають велику кількість електричних моделей.

Facebook / Марина Китіна

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав закони для розвитку електричного транспорту.

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