В Україні невпинно продовжує зростати гуртова вартість бензину та дизельного пального

Є всі підстави вважати, що рух вгору збережеться і надалі.

На українському ринку пального продовжують підвищуватися гуртові ціни на бензин та дизельне пальне.

Так, за підсумками минулого тижня ціни на дрібнооптові партії дизельного пального в середньому зросли на 0,67 грн/л (+2,3%), бензину – на 0,87 грн/л (+2,8%). Таким чином, від початку року ціни на ДП зросли на 18,8% або на 4,8 грн/л, на бензин на 15,8% або на 4,3 грн/л. Водночас є всі підстави вважати, що рух вгору збережеться і надалі, передає Enkorr.

Характерно, що ціни в Україні зростають під тиском світових котирувань, які, у свою чергу, підігріваються темою України, а точніше побоюваннями щодо намірів Росії.

Неприємною стала новина і про припинення постачання з Литви після заборони на транзит литовських вантажів Білорусією. Ключові трейдери кажуть, що чекали на такий сценарій ще з літа. Із хорошого лише те, що в зимових умовах втрата литовського каналу постачання має пройти непомітно через високі запаси у трейдерів та виробників.

У Коростені на кінець тижня основні операції проходили в діапазоні 28,90–29,00 грн/л, мінімальний цінник був на рівні 28,85 грн/л. У столичному регіоні за цей період прайси теж без змін, реальні пропозиції на білоруський ресурс сьогодні озвучувалися в діапазоні 29,00–29,20 грн/л, опускаючись і до 28,95 грн./л. Російський ресурс, який у січні торгувався дешевше, вийшов на той самий рівень – 29,10 грн/л.

На Рівненщині прайси зросли в середньому на 40–60 коп./л, основні пропозиції були в діапазоні 29,35–29,70 грн./л, але були пропозиції і по 29 грн./л. У порту Миколаєва не сезон: новий ресурс від Coral Energy, що прийшов, вже другий тиждень залишається нерозмитненим.

Сьогодні нечисленні пропозиції були у діапазоні 30,70–31 грн/л, додавши за тиждень 40–50 коп./л, нижній поріг стартував із 30,60 грн./л. На "Укртатнафті" на тижні часу даремно не втрачали і підтягнули ціни на 1,24 грн/л - до 31,11 грн/л. Контрагенти намагалися продавати за 30,50–30,80 грн/л. Оптовий ринок ще не повністю синхронізувався з новими зовнішніми реаліями, у зв'язку з чим є очікування подальшого, нехай і невеликого зростання.

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