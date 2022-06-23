В Україні очікується суттєвий "надлишок" автомобілів: експерт зробив невтішний прогноз купівельної спроможності машин

На українському авторинку може з'явитися понал мільйон "зайвих" транспортних засобів.

Такий прогноз озвучив старший економіст Центру економічної стратегії (CES) - Юрій Гайдай.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Так, за його словами, в Україні до кінця 2022 року може накопичитися "надлишок" автомобілів для особистого користування. Власники продаватимуть машини через витрати на їхнє утримання. Йдеться про 1-1,5 млн транспортних засобів, які поповнять вторинний ринок, що призведе до зниження цін на вживані авто.

Причиною він називає зниження реальних прибутків громадян. У такому разі, на думку економіста, близько 10% автовласників втратять можливість чи необхідність обслуговувати та заправляти машини. Це 1 млн автомобілів з 10 млн, що знаходяться в Україні.

Також вторинний ринок поповниться автомобілями, власники яких виїхали за кордон. Тоді як знищеними внаслідок війни вважаються близько 2% машин.

"Вважаю, що на тлі цього... стимулювати подальше ввезення авто (крім тих, яких потребує армія) на рівні державної політики, було б нерозумно", – резюмував Гайдай.

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