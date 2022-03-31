В Україні офіційно відновився ринок вживаних авто: що це означає

В Україні офіційно відновився ринок вживаних авто: що це означає

Тепер знову кожен зможе придбати та перереєструвати вживане авто.

Сервісні Центри МВС офіційно відновили свою роботу та відкрили можливість перереєстрації транспортних засобів.

Тепер без проблем можна буде придбати та перереєструвати вживане авто. Також, громадяни можуть складати іспити на категорії С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці СЦ МВС.

“Відсьогодні (31.03.2022 р.) відновлюємо послугу з перереєстрації транспортного засобу при оформленні договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС. У цей важкий час варто максимально забезпечити людей доступом до державних послуг. Бо кожна така дія – це наше “вистоїмо” для країни” – зазначив заступник міністра МВС Богдан Драп’ятий.

Треба зазначити, що особи, які встигли пройти навчання в автошколі, зможуть здати теоретичний іспит на категорію В. Трохи пізніше стане доступним і практичний іспит на дорогах загального користування.

Нагадаємо, що водійське посвідчення під час військового стану можна відновити без медичної довідки.

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