В Україні оновлюють систему автофіксації порушень ПДР: що зміниться для водіїв

В Україні оновлюють систему автофіксації порушень ПДР: що зміниться для водіїв

Це допоможе виявляти значно більшу кількість правопорушників.

В Україні запрацює нововвдення системи автофіксації порушень ПДР.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Так, за його словами, відомство продовжує вдосконалювати систему фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі та впевнено рухається у векторі цифровізації, впроваджуючи нові технологічні рішення.

Черговим кроком стало налагодження взаємодії з "Укртрансбезпекою" для штрафування власників авто за виїзд на смуги громадського транспорту.

"Спільно із Державною службою з безпеки на транспорті (Укртрансбезпекою) ми налагодили автоматизоване опрацювання порушень руху та/або зупинки на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів", - наголосив Білошицький.

Що зміниться

До системи фіксації в автоматичному режимі надходять відомості щодо наданих "Укртрансбезпекою" ліцензій у сфері господарської діяльності, пов’язаної з перевезеннями пасажирів, що дає юридичні підстави водіям із наявним дозвільним документом користуватися смугою для маршрутних транспортних засобів.

Білошицький додав, що це нововведення дозволить скоротити строки на опрацювання подій з ознаками правопорушення руху смугою для маршрутних транспортних засобів (раніше потрібно було робити запит по базі в аналоговому режимі) і унеможливить імовірність притягнення до адміністративної відповідальності осіб, що керують транспортними засобами, яким дозволено рух смугою громадського транспорту.

Читайте також:

Як перевірити та сплатити нові штрафи за порушення ПДР

Водіям розповіли, як скасувати постанову патрульної поліції за порушення ПДР

Які порушення ПДР зможуть фіксувати громадяни за допомогою смартфона в Україні