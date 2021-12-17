В Україні підіймають ціни на всі російські автомобілі LADA: скільки вони коштуватимуть

В Україні підіймають ціни на всі російські автомобілі LADA: скільки вони коштуватимуть

Нова вартість буде актуальна від початку 2022 року.

В Україні підвищують ціни на всі російські автомобілі LADA.

Про це йдеться на офіційному сайті українського представництва автовиробника.

Зазначимо, що виробництвом LADA займається Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ). Наразі ЗАЗ випускає практично всі моделі бренду LADA, тому подорожчання торкнеться усіх вироблених в Запоріжжі автівок.

Так, седан LADA Granta, який зараз коштує від 241 980 грн гривень, від 1 січня 2022 року коштуватиме від 254 190 грн . LADA Vesta подорожчає від 308 950 гривень до 324 860 гривень , а Vesta SW Cross – від 388 500 до 408 480 гривень .

Хетчбек LADA XRAY зараз коштує від 303 400, а після Нового року його вартість зросте до 319 310 гривень . Універсал LADA Largus подорожчає від 386 400 гривень до 406 272 гривень .

Інші моделі Lada подорожчають в середньому на 15-20 тисяч гривень.

Читайте також:

Автомобілі LADA визнані найменш популярними на європейському ринку в 2021 році

ЗАЗ показав, як відбувається виробництво Renault та KIA

ЗАЗ може запустити у виробництво "спрощену" версію російського автомобіля