В Україні по-новому сплачуватимуть податок на авто: скільки доведеться віддати

В Україні по-новому сплачуватимуть податок на авто: скільки доведеться віддати

Сума зростатиме, якщо його ігнорувати.

Україні від 2022-го року по-новому сплачуватимуть податок на авто.

Як відомо, щорічно в Україні повинні платити податки на машини, вартість яких перевищує 375 "мінімалок" ( 2,2 мільйона гривень ). Утім, вже від 2022-го перелік може значно збільшитися, а замість 2,2 млн платити доведеться за авто, яке коштує від 200 мінімалок ( 1,2 мільйона ), передає Obozrevatel.

Такі норми передбачено законопроєктом №5600, який незабаром у другому читанні ухвалять депутати Верховної Ради. Документ розробив Кабмін. Скільки і за що потрібно платити:

за старими правилами: авто коштує від 375 мінімалок, а його вік становить не більше 5 років;

за новими правилами: авто коштує від 200 мінімалок, а його вiк не більше 5 років.

Ставка транспортного податку становитиме 25 тисяч грн за кожен автомобіль. Якщо не сплатити такий податок протягом 60 днів, сума зростатиме. Якщо заплатити за перші 90 днів – плюс 10% до штрафу; після 90 днів – 20%. Крім того, автомобіль чи інше майно можуть заарештувати (так звана податкова застава).

Із повним переліком легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2021 році, ви можете ознайомитися ТУТ.

Додамо, що користуватися машиною можна і в заставі, але продати чи подарувати її не вдасться. Більше того, податківці мають право забрати автомобіль, продати його з отриманої суми отримати платіж, а здачу повернути вже колишньому власнику автомобіля. Щоправда, така ситуація – велика рідкість. Найчастіше боржники після податкової застави одразу платять за рахунками.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання