В Україні побільшало патрульних з TruCAM: визначені нові ділянки

Патрульний поліцейський з приладом TruCAM

Від 18 грудня Патрульна поліція розпочинає роботу з приладами TruCAM на 14 нових ділянках українських доріг та вулиць населених пунктів. Місця для фіксації швидкості обирали за рівнем аварійності та концентрацією ДТП у населених пунктах.

Про це повідомила Патрульна поліція.

Прилади TruCAM здебільшого використовують на тих самих відрізках доріг, де вже функціонують стаціонарні комплекси автоматичної фіксації порушень. Поєднання цих засобів дозволяє суттєво підвищити ефективність контролю за дотриманням швидкісних обмежень.

Локації для застосування визначали з огляду на статистику аварій — насамперед це аварійно небезпечні ділянки та місця з підвищеною концентрацією дорожньо-транспортних пригод, спричинених перевищенням швидкості.

У регіонах, де ведуться активні бойові дії, зокрема на території Донецької та Луганської областей, використання приладів тимчасово призупинене.

Натомість у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській і Херсонській областях TruCAM застосовують вибірково — лише на визначених безпечних ділянках автошляхів.

З урахуванням умов воєнного стану та результатів аналізу аварійності:

додано 14 нових відрізків доріг;

оновлено параметри 6 уже чинних ділянок.

Загалом на автошляхах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а контроль швидкості патрульні здійснюватимуть на 335 ділянках доріг.

«У місцях використання TruCAM встановлені дорожні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові автомобілі патрульної поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками перебуватимуть на видимому місці», — наголосили в поліції.

Перелік нових ділянок з TruCAM (11 фото)

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Патрульна поліція ініціює масштабне посилення відповідальності за порушення ПДР. Ключові нововведення передбачають обов’язкову евакуацію авто за нетверезе кермування (штраф до 51 тис. грн з конфіскацією на користь ЗСУ під час війни), зниження «нештрафованого порогу» швидкості з 20 до 10 км/год. та запровадження штрафних балів. Крім того, законопроєкти передбачають суворі санкції за дрифт (17 тис. грн), перевищення рівня шуму (34 тис. грн), відсутність зимових шин (8500 грн) та порушення правил користувачами електросамокатів.