В Україні почали масово вилучати автомобілі: кого це стосується

Найчастіше забирають машини в Києві та Харкові.

Державна виконавча служба почала масово вилучати автомобілі.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Зазначається, що це стосується водіїв, які не сплачували штрафи за перевищення швидкості. Так, вже близько 200 машин були вилучені у водіїв-боржників. За словами Гайченка, з них 90% власників вилучених авто сплатили штрафи, 10% чекають на примусову реалізацію транспортного засобу.

"Наразі ще не реалізували жодного вилученого автомобіля, оскільки їх «викуповували» власники, погасивши заборгованості за отримані штрафи. Та й можна припустити, що мова йде про некритичні суми боргів для таких водіїв, бо ж якщо людина дозволяє собі значно перевищувати швидкість, накопичувати несплачені штрафи, то вона може собі дозволити їх сплатити. Просто не робить цього", - наголосив Гайченко.

За його словами, найчастіше автомобілі вилучають у Харкові та Києві.

"З Харкова, власне, ми почали, бо там сталися найрезонансніші ДТП, що і стало поштовхом до цієї ініціативи. Взагалі кількість порушень правил дорожнього руху в певному місті співставна з кількістю мешканців у ньому. Тому це не означає, що у Києві чи Харкові найбільше порушників правил дорожнього руху, просто це міста-мільйонники", - пояснив урядовець.

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