В Україні почали переробляти автомобілі "Таврія" та "Славута" в електрокари: яка їхня вартість

В Україні почали переробляти автомобілі "Таврія" та "Славута" в електрокари: яка їхня вартість

Моделі пропонують у трьох модифікаціях.

В Україні стартувало виробництво електромобілів на базі " Таврії " та " Славути ".

Новинку розробило підприємство Kozak-EV, яке розташоване у Дніпрі. Як зазначили в компанії, вибрали саме українського виробника, тому що ці авто добре знайомі, легкі в обслуговуванні, а їхні запчастини дешеві і є в наявності.

Так, електрокари на базі українських ЗАЗ "Таврія" і "Славута" існують в трьох модифікаціях. Залежно від версії, запас ходу становить 100-230 км.

Базовий варіант - електромобіль з батареєю на 12 кВт•год і мотором на 38 кВт. Електромобіль в такій конфігурації здатний проїжджати на одному заряді до 130 км. Ціна переобладнання – близько 3 700 доларів.

Модифікація з акумулятором на 16 кВт/год обійдеться в 4 400 доларів. За 5 500 доларів запропонована модифікація з АКБ на 24 кВт/год. З ним електро-"Таврія" здатна проїжджати до 230 км без підзарядки. Мається на увазі, що замовник надає фахівцям свій автомобіль з пробігом, і вони його перевтілюють в електромобіль.

Електричний ЗАЗ отримує тяговий електромотор, літій-іонну батарею від Chevrolet Bolt, електронну педаль акселератора, вбудований зарядний пристрій і електрообігрівач, який інтегрують в штатну "грубку".

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