В Україні почали відмовлятися від "євроблях" на користь держави

Наразі розмитнити подібне авто можна лише одним способом.

Як відомо, від 11 листопада в Україні завершився термін пільгового розмитнення автомобілів на європейській реєстрації.

Тому, за інформацією "АвтоЄвроСила", аби не потрапити на величезний штраф, власнисники "євроблях" почали відмовлятися від подібних машин на користь держави.

Так, у п'ятницю, 26 листопада, перше в Україні чоловік віддав свій вантажний автомобіль на єврономерах у розпорядження держави. Він зробив це тому, що не встиг розмитнити авто, скориставшись пільгами.

Уся річ в тому, що його вантажний автомобіль не підпадав під “пільгове” розмитнення. Але від штрафів це, як відомо, не звільняє. Відтепер автомобіль передадуть на благодійність – до однієї з військових частин для перевезення курсантів.

Зазначимо, що мінімальний штраф за нерозмитнене авто в Україні – 8 500 гривень. У разі істотного перевищення термінів транзиту або тимчасового ввезення авто на єврономерах сума може зрости до 170 тисяч гривень, також можлива конфіскація автівки. Юристи радять у такій ситуації подавати заяву про викрадення або відмовлятись від авто на користь держави.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення давалося 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів. Тобто, вони можуть легалізувати "євробляху" до середини лютого 2022 року.

Додамо, що в Україні залишився один легальний спосіб пільгового розмитнення "євроблях".