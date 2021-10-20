В Україні почали встановлювати інноваційні прилади контролю швидкості: фото

Це повинно зменшити аварійність.

В Україні почали встановлювати інноваційні прилади контролю швидкості.

Так, у двох громадах Харківської області встановили інтерактивні радари. Вони вимірюють швидкість всіх проїжджаючих автомобілів. Про таке нововведення повідомили на сторінці "Поліцейські офіцери громад" в Facebook.

Правоохоронці зазначили, що пристрій покликаний дисциплінувати учасників руху, відбиваючи реальну швидкість проїжджаючих машин на конкретній ділянці дороги. Зазначається, що якщо водій їде швидше ніж треба, а це понад 50 км/год, то тоді цифри на екрані спалахують червоним кольором.

"З ініціативою вийшли поліцейські офіцери Малоданилівській і Циркунівської громад. У свою чергу, керівництво громад активно підтримало і сприяло встановленню нового покоління контролю швидкісного режиму", - йдеться в повідомленні.

В поліції кажуть, що такі радари мають психологічний вплив на водіїв, завдяки чому вони зменшують швидкість. Нові радари будуть встановлювати на ділянках доріг, де часто трапляються ДТП, біля дитячих садків, шкіл та поблизу пішохідних переходів.

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