В Україні подорожчають нові автомобілі: чому та коли це може статися

В Україні подорожчають нові автомобілі: чому та коли це може статися

У ціні вони можуть додати мінімум 600 доларів.

На українському ринку може статися підняття вартості нових автомобілів.

Про це в коментарі для UBR заявив голова цієї громадської організації Олег Назаренко.

Від 1 січня 2022 року в Європейському союзі (ЄС) набуває чинності норма, яка зобов'язує виробників обладнати нові автомобілі додатковими давачами – дощу, світла, застібки ременів безпеки задніх пасажирів та іншим.

Оскільки Україна підписала угоду з ЄС, зобов'язавшись запровадити і всі європейські практики з безпеки дорожнього руху, то зазначені норми повинні були запрацювати і в нашій країні.

Своєю чергою, Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів та дилерів (ВААІД) ініціювала перенесення імплементації цих положень на 2025 рік. Інакше, за словами Назаренка, нові автомобілі в Україні подорожчали на 5-8% вже з Нового року. Він зазначив, що в дорогих автомобілях, як правило, передбачені вказані додаткові функції, але у простих бюджетних авто – японських, корейських, китайських, французьких – всього цього може не бути.

Експерт зазначив, що в Україні не такий рівень добробуту, як у Європі, до того ж, в українських правилах дорожнього руху немає вимоги пристібатися пасажирам на задньому сидінні.

Він нагадав про плани уряду щодо запровадження в Україні стандарту Євро-6 "за відсутності в країні бензину такої якості". На його думку, спочатку треба "підняти зарплату до 1 тисячі євро/місяць, а потім уже копіювати ЄС". Або ж треба позбавитися всіх "жигулів", "камазів" або "старих блях" рівня "Євро-0" на дорогах, а потім уже переходити від "Євро-5" до "Євро-6".

Різниця в ціні між цими стандартами, підрахував глава ВААІД, може становити щонайменше 600 доларів. Тому якщо ухвалити таку норму, то нові автомобілі, які надходять до України, були б дорожчими мінімум на 500-700 доларів.

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