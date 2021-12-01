В Україні понад 50% ввезених "євроблях" є старшими за десять років - дослідження

В Україні понад 50% ввезених "євроблях" є старшими за десять років - дослідження

Йдеться про ті екземпляри, які потрапили від 2019 року.

В Україні істотно збільшився середній вік ввезених автомобілів на європейській реєстрації.

Про це йдеться в дослідженні, яке провели фахівці Opendatabot.

Зазначається, що 52% ввезених в Україну так званих "євроблях" від 2019 року є старшими за 10 років. Для порівняння, від 2014 до 2018 року середній вік ввезених авто був менше 5 років. Це був період до масових реєстрацій транспорту на "єврономерах".

Тимчасове спрощення митного оформлення транспортних засобів в Україні вперше було запроваджено наприкінці листопада 2018 року й остаточно завершилось на початку листопада поточного року. Внаслідок кількох хвиль пільгового розмитнення авто на "єврономерах" в країні удвічі виріс середній вік ввезених авто та значно збільшилась їх кількість.

Від 2019 до жовтня 2021 року в Україні було розмитнено рекордну кількість ввезених авто – 1 613 503 одиниць.

opendatabot.com

"Ситуація з перевезенням старих автівок є вигідною для ЄС, але максимально не вигідною та не логічною для України. Так, в Україні заборонена реєстрація нових автомобілів класу "Євро-4" (екологічний стандарт, що регулює вміст шкідливих речовин в вихлопних газах — прим.), натомість старі авто можна зареєструвати навіть, якщо вони відповідають стандарту "Євро-2". Також в Україні не налагоджена утилізація старих авто, тож найближчим часом матимемо велику проблему з цим", - коментує Олег Назаренко, голова Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів України.

Раніше розповідалося про те, що власники "євроблях" вдалися до ще одного способу позбавлення своїх авто.