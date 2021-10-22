В Україні представили потужні спецмашини на базі IVECO

Вони повністю відповідають екологічному стандарту.

В Україні презентували спеціалізовані повнопривідні вахтові машини на шасі повнопривідного IVECO EuroCargo.

Про це повідомляє Specmachinery.

Зазначається, що автомобіль розрахований на перевезення 22 осіб, для кожного з яких передбачено окреме сидіння. Через специфіку галузей, в яких працює такий тип транспорту, сидіння мають ремені безпеки, бути травмобезпечними, з оббивкою, стійкою до зношення, а також забезпечувати належний рівень комфорту.

За комфорт в фургоні відповідає кліматичне обладнання, а саме подвійна система обігріву: автономний дизельний повітряний обігрівач та система кондиціонування салону. Завдяки стінкам загальною товщиною 50 мм в фургоні зберігається комфортний заданий температурний режим, не залежно, холод або спека за бортом.

specmachinery.com.ua

Так, ці автомобілі будуть використовуватися для перевезення бригад кар'єрними дорогами. Машини IVECO EuroCargo мають потужний дизельний двигун на 252 к.с. та 850 Нм, металевий передній бампер з захисними решітками передніх фар, LED денні ходові вогні, протитуманні фари та ксенонові фари головного світла, що забезпечують чітку видимість у погану погоду.

Новинки оснащені системою повного приводу та відповідають екологічному стандарту "Євро-5".

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