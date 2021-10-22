Категорія
Авто
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

В Україні представили потужні спецмашини на базі IVECO

В Україні представили потужні спецмашини на базі IVECO

specmachinery.com.ua

Вони повністю відповідають екологічному стандарту.

В Україні презентували спеціалізовані повнопривідні вахтові машини на шасі повнопривідного IVECO EuroCargo.

Про це повідомляє Specmachinery.

Зазначається, що автомобіль розрахований на перевезення 22 осіб, для кожного з яких передбачено окреме сидіння. Через специфіку галузей, в яких працює такий тип транспорту, сидіння мають ремені безпеки, бути травмобезпечними, з оббивкою, стійкою до зношення, а також забезпечувати належний рівень комфорту.

За комфорт в фургоні відповідає кліматичне обладнання, а саме подвійна система обігріву: автономний дизельний повітряний обігрівач та система кондиціонування салону. Завдяки стінкам загальною товщиною 50 мм в фургоні зберігається комфортний заданий температурний режим, не залежно, холод або спека за бортом.

© specmachinery.com.ua
specmachinery.com.ua

Так, ці автомобілі будуть використовуватися для перевезення бригад кар'єрними дорогами. Машини IVECO EuroCargo мають потужний дизельний двигун на 252 к.с. та 850 Нм, металевий передній бампер з захисними решітками передніх фар, LED денні ходові вогні, протитуманні фари та ксенонові фари головного світла, що забезпечують чітку видимість у погану погоду.

Новинки оснащені системою повного приводу та відповідають екологічному стандарту "Євро-5".

Наступна публікація