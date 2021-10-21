В Україні презентували бюджетний розвізний електромобіль: які його особливості

Він коштує 370 тисяч гривень.

У Києві на спеціалізованій виставці "КомунТех 2021" на стенді компанії "Геркулес" презентували VEGA Mario Delivery.

Про це повідомляє сайт "Автоцентр".

Це компактний розвізний електромобіль, який отримав футуристичний дизайн з модерними світлодіодними фарами і задніми ліхтарями.

Автоцентр

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Він має довжину 3600 мм, ширину 1 345 мм і висоту 1765 мм. Розміри вантажного фургона з орними бічними дверима, Д/Ш/В: 1630/1064/1050 мм. Електрокар розрахований на перевезення до 500 кг.

Потужність двигуна (V/W) становить 60/4000. Рекомендована максимальна швидкість – 50 км/год. Застосовується літій-залізо-фосватний акумулятор (V/Ah) 60/100. Дальність пробігу на одному заряді – 60-80 км. Завдяки інтелектуальній системі швидкої зарядки батареї можна зарядити всього за 2-3 години.

Передня підвіска – незалежна, типу Мак-Ферсон. Задня – пружинна. Гальма: передні – дискові, ззаду – барабанні. У стандартну комплектацію входить обігрівач салону і кондиціонер. Ціна – 370 500 грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні презентували низку нових електрокарів від світових виробників.

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