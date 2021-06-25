В Україні презентували лінійку комерційних авто Renault: названо вартість

Сюди ввійшли чотири моделі.

Компанія Renault презентувала в Україні лінійку комерційних автомобілів.

Про це повідомляє AutoOboz.

Зазначається, що українську "прописку" отримали одразу чотири моделі - Express , Express Van , Master та Trafic . Кожен із запропонованих автомобілів розрахований на свою аудиторію.

Зокрема модель Master є найбільшою в родині комерційних авто Renault. Вона доступна у різних виконаннях, включаючи шасі для установки спеціальних кузовів та робочих надбудов. На презентації був представлений спеціальний варіант, передбачений для людей з інвалідністю.

Auto24

Цей автомобіль має підйомник на 250 кг в задній частині, а просторий салон надає достатньо місця для перевезення людей на візках та їх супроводжуючих. Для максимального комфорту у салоні встановлені додаткові системи кондиціонування та автономний обігрівач.

Другою за рахунком, але не менш важливою є модель сімейства Trafic. В експозиції була представлена нова версія комбі з 6-місним салоном і містким відділенням для вантажів. Вона може бути у двох варіантах довжини. Корисний об'єм вантажного відділення досягає 6 м3, вантажопідйомність становить 1 199 кг, максимальна довжина багажного відсіку – 4 150 мм.

Auto24

Ну і нарешті, головні новинки сезону - Express та Express Van, які прийшли на зміну пасажирській і вантажній моделям Dokker.

Автомобіль отримав привабливий дизайн, виконаний у фірмовому стилі бренду, оригінальну світлотехніку з LED ДГЗ, а також виразний бампер, об'єднаний з хромованою решіткою радіатора. Для кращого огляду машина отримала великі дзеркала заднього виду.

Інтер'єр новинки максимально практичний та функціональний. У салоні передбачено безліч відділень для дрібниць сумарним об'ємом до 53,8 л. Центральне місце приладової панелі займає 8-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи EasyLink. Для підключення комплектуючих передбачені до 3-х USB-портів і до 4-х розеток на 12В, одна з яких розташована у багажному відділенні.

Auto24

Об'єм багажного відділення пасажирської версії в залежності від трансформації сидінь в салоні може варіюватися від 800 до 3 000 літрів. По довжині можна розмістити вантажі до 1 189 мм. Легкий доступ в салон забезпечують величезні зсувні двері, а ширина отвору досягає 716 мм.

В Україні Renault Express буде доступний в двох варіантах силових агрегатів – з 95-сильним 1,5-літровим турбодизелем, а також 1,6-літровим бензиновим мотором потужністю 110 сил. У першому випадку в парі з мотором працює 6-ступінчаста "механіка", а в другому – 5-ступінчаста МКП.

Щодо цін, то пасажирський 5-місний Express з бензиновим мотором обійдеться мінімум в 414 400 грн з урахуванням фірмової програми кредитування "Бонус +". За дизельну версію пропонується заплатити не менше 457 900 грн. У випадку з вантажним фургоном бензиновий варіант буде коштувати від 346 400 грн, а дизельний – від 416 700 грн. Пасажирська версія буде запропонована в трьох комплектаціях, а для вантажної версії їх дві.

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