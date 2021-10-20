В Україні презентували низку нових електрокарів від світових виробників

У Києві показали декілька електричних кросоверів, седан та фургон.

У Києві на Міжнародній спеціалізованій виставці EcoEnergy Expo 2021 представили низку електричних автомобілів.

Про це повідомляє сайт Автоцентр.

Автоцентр

Компанія Green Auto показала китайський аналог електрокара Tesla – кросовер Changan E-Rock. Він має запас ходу до 605 км та електромотор в 160 кВт, який живлять батареї ємністю 85 кВт-год.

У комплектацію входять LED-оптика, доступ без ключа, камера кругового огляду на 360 градусів, підігрів передніх сидінь та преміальна акустика Sony.

Також був продемонстрований новий невеликий електричний кросовер MG ZS EV з електромотором потужністю 105 кВт і батареєю на 44,5 кВт. Запас ходу – 263 rv (за рейтингом WLPT) і 335 км (за NEDC).

Від 0 до 100 км/год розганяється за 8,2 с. Час зарядки постійним струмом (від 0 до 80%) – від 40 хвилин, а змінним струмом – від 7 годин. Ціна – 920 тисяч гривень.

Автоцентр

Поруч також представлений електричний кросовер Weltmeister EXP Pro 400 2018 року випуску, який має батарею на 52 кВт-год і до 400 км запасу ходу.

Автоцентр

Green Auto також показала невеликий вантажний електрофургон Dongfeng EN26 2021 року. Машина має вантажопідйомність 1325 кг і корисний об'єм вантажного відсіку 6 м куб.

Вона оснащена 70-кілловатнним електромотором і батареєю на 42 кВт-год. Запас ходу – 240 км. Автомобіль також має електропідсилювач керма, кондиціонер та електросклопідйомники. Коштує він 27 тисяч доларів.

Автоцентр

На стенді компанії Volt Auto представлений електричний седан BYD HAN 2020 року. Ця машина має запас ходу до 550 км, електромотор на 494 к.с. (680 Нм), батарею на 76,9 кВт-год та повний привід. Ціна в залежності від комплектації – від 40 до 50 тисяч доларів.

Автоцентр

Поруч експонується електричний кросовер Honda M-NV 2021 року випуску. Ця машина довжиною 4324 мм комплектується електродвигуном на 163 к.с. (280 Нм). Запас ходу – 480 км. Привід – передній.

Раніше повідомлялося, що в Україні представили електричні та гібридні авто від світових виробників.

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